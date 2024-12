Sport.quotidiano.net - Serie B, diciassettesima giornata: vincono Sassuolo e Pisa. Frena lo Spezia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 14 dicembre 2024 – L’anticipo ha visto ilsuperare il Bari grazie alle reti di Moreo e Piccinini, facendo sì che Inzaghi e i suoi raggiungessero ilin vetta. Nonostante ciò, nella sfida di oggi i neroverdi hanno mantenuto la mente lucida, non facendosi sopraffare dalla tensione e, dopo essere passati in svantaggio contro il Frosinone, hanno ribaltato la partita. Allo Stirpe, infatti, al vantaggio di Oyono al 24’ hanno risposto prima Mulattieri (al 37’) e poi Moro al 73’, regalando nuovamente la vetta solitaria a Grosso. Vince anche il Cesena contro il Cosenza, che chiude la partita in dieci uomini a causa dell’espulsione di Kouan sul finale: con questo risultato, Mignani ritrova la vittoria dopo due sconfitte di fila e si porta al quarto posto, in attesa della Cremonese.