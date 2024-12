Dilei.it - Carolina Benvenga, la regina del web: “Natale per sempre è pura magia”

, volto amatissimo dai più piccoli, presentatrice dello Zecchino d’oro, ci racconta della sua nuova canzoneper, la colonna sonora per vivere ladelle Feste coi bimbi e in famiglia. E poi ci ha svelato i suoi progetti natalizi e il rapporto speciale con i bambini e le famiglie che la seguono.Infatti,non solo è diventa una sorta di Mary Poppins 2.0, idolo dei bambini, ma è stata elettadel web dalle mamme e nella nostra chiacchierata con lei scopriamo perché.Partiamo subito dalla tua nuova canzoneper. Cosa rappresenta per te e qual è il significato del titolo?perè un branomente pop, diverso dai miei classici pezzi dance. L’idea era di creare una canzone che scaldasse il cuore, come quelle che ascolti mentre addobbi l’albero o prepari la cena.