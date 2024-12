Tvplay.it - Napoli, la sentenza di Riccardo Trevisani sulla Juventus: frecciata anche ad Allegri

in direzione dellae qualche commento negativo è arrivatonei confronti di Massimilianoda parte diLa sconfitta delcontro la Lazio in campionato ha messo un po’ di malumore nell’ambiente partenopeo. In tre giorni, infatti, la squadra di Antonio Conte è stata eliminata dalla Coppa Italia e ha perso la testa della classifica. In più, si è fatto maleKhvicha Kvaratskhelia che resterà ai box per almeno due settimane, probabilmente tre., ladiad(LaPresse) Tvplay.itMa ilresta in corsa, il bicchiere è mezzo pieno, perché si lotta per un posto in Champions League dopo una stagione fallimentare terminata in 10^ posizione da campione d’Italia in carica.