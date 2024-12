Confindustria | Turismo verso nuovi record di crescita in Italia Tutto merito degli stranieri

Leggi su Ildenaro.it

diin. Secondo un focus contenuto nella congiuntura flash del Centro studi, a settembre 2024 è proseguita l’espansione delstraniero: +6,9% sul 2023 la spesa ina prezzi correnti, superando ampiamente i valori pre-pandemia (+28,8% a settembre sul 2019). Ma calano nei primi nove mesi del 2024 gli arrivi turistici totali insono in lieve flessione rispetto al 2023 (-2,4%). Ciò a causa della diminuzione della componente domestica (-6,5%), che riflette la debole dinamica dei consumi nazionali. La spesa turistica totale in, cioè dini enel territorio nazionale, è stimata comunque in aumento, a 110 miliardi di euro nel 2024, da 108 nel 2023 (100 nel 2022). Nel 2024 l’incremento viene solo dagli