Exeed | il team esport italiano punta al mercato internazionale con un nuovo look; focus sulla formazione e crescita di nuovi talenti

Nata nel 2018,è una delle societàpiù conosciute in Italia che, negli anni, spaziando su vari titoli ha visto passare tra le sue fila tantitra cui, ad esempio, Riccardo “Reynor” Romiti, uno dei più forti giocatori al mondo di Starcraft II al mondo. Oggi il, fondato da Federico Brambilla e Ivan Ballestrazzi, è fortemente attivo sia nel mondo competitivo di EA FC (l’ex FIFA), con un roster di giocatori in grado negli ultimi anni di conquistare posizioni di rilievo nei principali campionati del videogame calcistico, potendo contare nel proprio palmares una vittoria nella eSerie A Tim ed una alla FIFAe Club Series, sia nel mondo dei content creator dove sono rappresentati da vari talent come hollywood285 (al secolo Nello Nigro), e Mattia “Flokox” Smania.Nel corso di una conferenza stampa tenutasi alcuni giorni fa, l’organizzazione ha presentato i suoi piani per i prossimi anni con cuino a replicare a livelloquanto già fatto finora in Italia, partendo con l’inaugurazione di una nuova holding company, con sede a Miami, portando al debutto il rebranding firmato dall’agenzia451°.