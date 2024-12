Justcalcio.com - Corriere dello Sport – tutti gli obiettivi di mercato

2024-12-10 12:19:54 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciodel:Non lo dicono ancora ufficialmente, ma sono iniziate le manovre di, pensate per oggi e per domani. Baroni e il diesse Fabiani si sono confrontati nei giorni scorsi e hanno stabilito innanzitutto la linea invernale. Il tecnico avrà un centrocampista da aggiungere alla batteria, la coperta è corta e va allungata. Alternando 4-3-3 e 4-2-3-1 serve un innesto in più. Si cerca un mediano, meglio se con caratteristiche in stile Vecino, essendo anche in scadenza a giugno. Al di là che rinnovi o meno va rigenerato il ruolo investendo su un nuovo centrocampista. Il problema è legato agli slot, sonooccupati quelli degli over 22. A gennaio, salvo cessioni ad oggi escluse, può essere tesserato un under 22, massimo di classe 2003.