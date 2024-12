Ilfattoquotidiano.it - Danilo Cataldi dedica a Bove il gol vittoria contro il Cagliari: “Te lo avevo detto Edo”

Promessa mantenuta.ha segnato il golnella partita tra la sua Fiorentina e ilha regalando l’ottavo successo consecutivo (eguagliando il record del 1960) alla squadra allenata da Palladino, oggi terza in classifica a parti punti con l’Inter. L’ex Lazio hato la rete all’amico e compagno di squadra Edoardo, colto da un malore nella sfida di campionato del Franchila formazione di Simone Inzaghi.“Non è stato facile preparare questa partita” aveva dichiaratoche, dopo il gol con il, ha gridato rivolgendosi alla telecamera: “Te l’Edo”. Un gol perche lo stava probabilmente guardando alla televisione. C’è infatti un retroscena che lo stesso ex Lazio ha svelato al termine del matchi rossoblù: “É stato uno scherzo fra me e lui”.