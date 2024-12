Ilrestodelcarlino.it - La riviera fa il giro del mondo sui social

I blogger europei invitati in Romagna la scorsa estate contribuiscono a promuovere Cesenatico e la. Hanno infatti già ottenuto migliaia di visualizzazioni i diversi servizi realizzati dai blogger tedeschi, olandesi e polacchi, ospitati dal Cesenatico Camping Village e da altre strutture del Consorzio Camping & Natura Villages, che hanno permesso di costruire un calendario di escursioni ricco, integrato e certamente stimolante. In quattro diversi momenti della stagione balneare, gli influencer hanno visitato Cesenatico, Riccione, Casal Borsetti e Punta Marina, spaziando poi dalla spiaggia alle colline di Cesena e alle città d’arte, e partecipando a corsi di piadina e appuntamenti enogastronomici per gustare i piatti tipici del territorio. Le immagini e i video di queste esperienze stanno facendo ildel, contribuendo a promuovere i campeggi di Cesenatico e della altre località della