Nuova tragedia della strada; non ce l’ha fatta Mariana investita nel pomeriggio da un furgone mentre tornava a casa in bici Aveva 60 anni La tragedia alle porte di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Un tragico incidente si è verificato neldi oggi, lungo via del Crocifisso nella periferia di, vicino a Borgo Santa Maria. La vittima,Nemesniciuc, una donna di circa 60, è statada unsi trovava in sella alla suacletta.L’incidente e i tentativi di soccorsoSecondo le prime ricostruzioni, ilFord ha colpito la donnaquesta percorreva laincletta. L’impatto è stato talmente violento da farla cadere nel canale che costeggia la. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi: i sanitari del 118 hanno trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di, ma purtroppo, nonostante gli sforzi,è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale.Indagini in corso sulla dinamica dello scontroSul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agentiPolizia Locale di, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.