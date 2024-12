Noinotizie.it - Accusa, traffico internazionale di droga da oltre sette milioni di euro: otto arresti fra Italia ed Albania Operazione antimafia dei carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai:Idel Comando Provinciale di Bari, con il supporto dei militari di Barletta, dello Squadrone CC Eliportato Cacciatori Puglia, del 6° Nucleo Elicotterie del Nucleo cinofili di Modugno, hanno eseguito una misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica Direzione Distrettuale, nei confronti di 8 indagati, per associazione finalizzata aldi sostanze stupefacenti tra. Secondo l’impostazionetoria accolta dal Gip (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), l’organizzazione criminale, composta da 15 indagati, dei quali 6 arrestati nelle fasi di riscontro dell’attività e 8 arrestati in data odierna, è ritenuta responsabile di essere attiva nel narcoe, in particolare, di essersi rifornita tra marzo e agosto 2023 di ingenti quantitativi di cocaina e marijuana tramite canali internazionali, tra cui, Spagna e Paesi del nordpa.