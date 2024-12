Udine20.it - Si accende il Natale a Tavagnacco dal 5 dicembre al 18 gennaio 2025

Si. L’amministrazione comunale, infatti, sta per dare il via al ricco programma di concerti, teatro e appuntamenti che accompagneranno il pubblico lungo tutte le festività. Un calendario di 10 eventi, dal 5al 18, tutti a ingresso libero, capaci di coinvolgere l’intera comunità in tutte le frazioni del comune dell’hinterland udinese.“Un programma – spiegano il sindaco Giovanni Cucci e l’assessore alla Cultura, Ornella Comuzzo– che vuole offrire occasioni di socialità nei nostri paesi e che si fonda sull’impegno dei tanti gruppi corali e delle associazioni del territorio che ringraziamo per il loro impegno”.Il viaggio natalizio non poteva che iniziare, giovedì 5alle 20.30, con uno spettacolo che parla di uno dei viaggi per antonomasia, quello di Marco Polo.