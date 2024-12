Quotidiano.net - Completati lavori per collegare le isole a rete ultraveloce

Leggi su Quotidiano.net

Sono terminate le operazioni di realizzazione delle tratte terrestri e sottomarine in fibra ottica per 21minori del Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana e Sardegna. Lo si legge in una nota in cui viene precisato che il Piano "CollegamentoMinori", finanziato e promosso dal dipartimento per la trasformazione digitale, attuato da Infratel Italia e realizzato dall'operatore aggiudicatario Elettra Tlc, si propone diconleminori ad oggi caratterizzate da un alto livello di digital divide e da limitata capacità delle reti di backhaul disponibili (ponti radio o cavi obsoleti) per il collegamento alle dorsali ottiche della penisola italiana. Iterrestri e marini sono stati conclusi e la fase finale di consolidamento della documentazione amministrativa necessaria si chiuderà entro il 2024.