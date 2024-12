Oasport.it - Slittino: Italia lontana nella prima Mixed Singles, vince ovviamente la Germania

Si apre nel segno dellala nuova prova delloche è andata a sostituire sprint e team relay in Coppa del Mondo. Appuntamento con laa Lillehammer, la gara che prevede una discesa di un uomo e poi quella di una donna,suddivisi per Nazioni.Sul budello norvegese primeggia la coppia numero uno tedesca, quella formata dai vincitori delle prove individuali: Max Langenhan e Julia Taubitz che timbrano il miglior tempo in 1’45?429. Secondo posto per gli Stati Uniti: Gustafson/Sweeney chiudono staccati di 263 millesimi, mentre sul terzo gradino del podio c’è un’altra coppia tedesca, quella formata da Loch e Fraebel.moltodalla vetta. La coppia numero uno, quella formata da Dominik Fischnaller e Sandra Robatscher, chiude ottava ad oltre mezzo secondo.