Lanazione.it - Badia, da frazione a centro d’arte. L’antica abbazia vicina alla rinascita

Leggi su Lanazione.it

Lentamente, ma con fascino, rinasce l’di Settimo. In questo week end di visite straordinarie i visitatori hanno potuto apprezzare non solo la progressione dei lavori, diretti da Marco Simoncini, ma anche il fascino delle scoperte archeologiche che il team di archeologi della Soprintendenza sta portandoluce. Durante i restauri in corso sostenuti dall’imprenditore Paolo Nocentini, patron della Savino Del Bene, sono stati fatti importanti ritrovamenti archeologici utiliricostruzione della storia millenaria dell’. Il complesso intervento di recupero, cominciato nel 2020, ha avuto un importante slancio grazie all’arrivoguida della Soprintendenza di Firenze di Antonella Ranaldi, già artefice a Milano del grande progetto di recupero dell’anfiteatro romano, estretta collaborazione di Gabriele Nannetti, Soprintendente a Siena, tra i maggiori esperti del complessole di Settimo di cui ha seguito il restauro della parte parrocchiale nei primi anni del 2000.