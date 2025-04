Quifinanza.it - Quali sono i migliori conti correnti di aprile 2025 a zero spese

Leggi su Quifinanza.it

diventati oramai degli strumenti fondamentali per gestire le. L’utilizzo del denaro contante, infatti, è sempre più limitato e se non si ha un conto corrente si rischia di restare esclusi da servizi essenziali come gli acquisti online o i pagamenti automatici delle utenze, come bollette e affitti.È importante avere un conto corrente perché tenere grandi somme di denaro depositate a casa è rischioso e poi perché ogni operazione è tracciabile per cui si può avere una panoramica precisa delleche si effettuano mensilmente, accedendo anche a bonus e detrazioni.allora idi?IdiTutti si saranno fatti la domanda “quanto contante posso tenere in casa per non incorrere in guai con il Fisco?”. La risposta è che non c’è un limite ma questa scelta comporta comunque dei rischi e delle implicazioni dal punto di vista fiscale e della normativa antiriciclaggio.