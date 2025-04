Il Centro studi di Confindustria | Frenano Pil -06% e investimenti -08% ma ripresa nel 2026

Leggi su Ildenaro.it

Nel 2025 il Pil italiano crescerà dello 0,6%, con una revisione al ribasso rispetto alla precedente stima che era del +0,9%. È quanto indica ildinel suo rapporto previsionale, precisando che “nel, invece, è atteso riprendere slancio, al +1,0%”. La revisione per il 2025 è “ascrivibile, in larga parte, alla debolezza della seconda metà del 2024 e al peggioramento del quadro macroeconomico nel quale si contrappongono forze di segno opposto”. Come spiega il CsC, nel 2024, il prodotto italiano è cresciuto del +0,7% annuo, grazie a contributi piuttosto diffusi tra le componenti: i consumi delle famiglie (+0,2%), glifissi lordi (+0,1%), i consumi collettivi (+0,2%) e le esportazioni nette (+0,4%), che hanno compensato il decumulo di scorte. Nel primo trimestre del 2025, gli indicatori congiunturali fotografano una fase ancora caratterizzata da una debole espansione.