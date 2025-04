Iltempo.it - "Non mi convince". Caso Le Pen, Violante contro i giudici francesi

«Ho letto su le Monde la sentenza e la parte conclusiva, che è quella che applica l'interdizione, non è moltonte. Mentre la motivazione della condanna è serissima, l'applicazione non mi pare moltonte, non voglio dire esagerata ma non mi parente». Così Luciano, ex presidente della Camera, interpellato sulla condanna di Marine Le Pen a margine della presentazione del libro di Elio Vito alla Camera. «Il motivo per cui applichi un'interdizione, che è discrezionale, anticipatamente francamente mi è sfuggito, mi è sfuggita la fondatezza», sottolinea. Pernon vanno fatti paragoni colBerlusconi in Italia che perse il seggio al Senato e divenne ineleggibile: «perché avvenne dopo la sentenza definitiva di condanna».