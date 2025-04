Baustelle | Una canzone per Moana Pozzi la nostra Madonna della bellezza oscena – L’intervista

Leggi su Open.online

Si intitola El Galactico l’ultimo disco dei, in uscita venerdì 4 aprile. Un nuovo viaggio musicale in compagnia di Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini, questa volta nella California folk rock degli anni ’60, naturalmente fresca dei nostri giorni e anche dell’indiscutibile fascinoband: «Per essere figo – ammettono a Open – si deve prendere la strada più difficile». E in questo momento storico la strada del cantautorato di concetto è certamente assai complessa ma, dicono ancora: «Per inon esiste altro modo che fare canzoni che in un certo senso contengano questa stratificazione e complessità, è ciò che ci piace del rock e dei cantautori che sono esistiti prima di noi. Noi la vediamo così e siamo contenti se questa densità e questa ricchezza vengono notate».