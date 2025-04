Sport.periodicodaily.com - Atalanta vs Lazio: le probabili formazioni

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I bergamaschi devono difendere il terzo posto, mentre i biancocelesti puntano a rientrare in corsa per la Champions League.vssi giocherà domenica 6 aprile 2025 alle ore 18 presso il Gewiss Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRELa sconfitta contro la Fiorentina ha definitivamente fatto tramontare le speranze dei bergamaschi di lottare per il titolo, scivolando a meno nove dall’Inter capolista. Adesso la squadra di Gasperini pensare a salvare il terzo posto dagli assalti di Bologna e Juventus distanti rispettivamente due e tre punti.Il pareggio casalingo contro i granata ha frenato la corsa dei biancocelesti verso il quarto posto, adesso distante 4 punti. La squadra di Baroni, per sperare di raggiungere l’obiettivo, deve tornare alla vittoria che manca da tre giornate.