Conoscete il mirtillo rosso? Contrasta cistite e malattie croniche

Il nome scientifico è ossicocco, ma la maggior parte delle persone lo chiamao cranberry: si tratta di una bacca molto conosciuta negli Stati Uniti e nei paesi nordici, impiegata per cucinare e preparare gustose salse, ma ha anche molte proprietà benefiche sull’organismo. I benefici del, caratterizzato da un sapore acidulo, sono vari, alcuni inaspettati.Cos’è il cranberryL’ossicocco è una pianta che si ottiene dall’incrocio tra un(Vaccinium macrocarpon) e un’arnica (Vaccinium oxycoccos). Produce bacche molto simili ai mirtilli, ma più piccole e di sapore più aspro e acido che sono comunemente conosciute anche in Italia come “cranberry” o, in alternativa,. Le bacche vengono utilizzate sia per preparare salse e ripieni (come quello del tacchino per il Thanksgiving) sia spremute per ricavare succhi.