Perché il nuovo Jaeger-LeCoultre Reverso potrebbe diventare l' orologio del 2025

Nel 1931, in un’epoca in cui il design abbracciava la funzionalità senza compromessi,introduceva il, undestinato a lasciare un segno nella storia. Nato per il polo, grazie alla sua cassa ribaltabile capace di proteggere il quadrante dagli urti, il modello si è evoluto fino auna tela per complicazioni raffinate e interpretazioni stilistiche sempre nuove. Concepito originariamente come soluzione tecnica per resistere agli impatti del gioco, ilha ben presto superato il suo scopo iniziale, trasformandosi in un simbolo di eleganza e innovazione meccanica.L’idea di uncon due volti ha aperto la strada a una reinterpretazione continua del concetto di misurazione del tempo. Il doppio volto delha permesso di integrare innovazioni tecniche senza alterarne le proporzioni e la pulizia delle linee, un tratto distintivo che è rimasto invariato nonostante le numerose evoluzioni del modello.