Difesa Ue Conte | benvenuto a ReArm EU follia voto Strasburgo

Roma, 2 apr. (askanews) – “Unadietro l’altra. Oggi il Parlamento europeo ha detto sì a un rapporto in cui hanno infilato un emendamento che dà letteralmente un bel ‘Welcome’ al Piano ‘'”. Lo ha scritto sui suoi canali social il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe. “Per noi – ha rivendicato l’ex presidente del Consiglio – il Riarmo non è affatto: abbiamo votato contro. Questi signori vanno avanti sulla strada di un Piano da 800 miliardi in armi, utilizzando risorse destinate alle emergenze dei cittadini su sanità e bollette per ingrassare le industrie delle armi. Non c’è ombra dicomune, solo un pericolosissimo riarmo dei singoli Stati che fa brindare i tedeschi e piangere l’Italia. Dobbiamo farci sentire, fermare questo piano scellerato del Governo Meloni e della Commissione europea.