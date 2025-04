Lettera43.it - La classifica dei posti più belli del mondo: ce ne sono alcuni italiani

Ogni anno, la rivista Time Out seleziona ipiùdel pianeta, creando unadelle 44 destinazioni imperdibili. Nel 2025, tra meraviglie come il Komodo National Park in Indonesia e le Cascate Vittoria in Africa, spiccano due perle italiane: la Puglia e il Parco Nazionale dello Stelvio.Il Parco Nazionale dello StelvioParco Nazionale dello Stelvio (Getty Images).Situato nelle Alpi italiane, il Parco Nazionale dello Stelvio occupa il 24esimo posto nelladi Time Out. Questa vasta area protetta offre paesaggi mozzafiato in ogni stagione: d’estate, le valli si tingono di verde con prati fioriti e pascoli dove mucche al pascolo aggiungono un tocco pittoresco. È il momento perfetto per escursioni e trekking, con sentieri che attraversano scenari alpini straordinari. In inverno, lo Stelvio si trasforma in un paradiso per sciatori e amanti della neve, con temperature sottozero e panorami incantati dominati dal maestoso Ghiacciaio dei Forni.