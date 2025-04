Atp Marrakech 2025 buon esordio per Darderi | batte Boyer e raggiunge Bellucci e Sonego agli ottavi

Leggi su Sportface.it

a la prima per Luciano, che diventa il terzo tennista italiano are glidi finale dell’ATP 250 in corso a. Sulla terra rossa marocchina, dove lo scorso anno ha trionfato Matteo Berrettini, il tennista nativo argentino ma di passaporto italiano ha sconfitto al debutto lo statunitense Tristancon il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e quaranta minuti di incontro. Unper, che dopo mesi molto complicati e ricchi di sconfitte prova a riprendere fiducia sui suoi amati campi lenti. Intanto, a, arriva la quinta affermazione negli ultimi sei incontri dopo la finale raggiunta e persa di un soffio nel Challenger di Napoli contro Kopriva.Proprio Kopriva – che ha battuto il croato Gojo – sarà l’avversariodi Lorenzo, mentreavrà anche lui un match molto ostico contro il francese Hugo Gaston, vincitore ieeri sul minore dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel.