Donnapop.it - Elisabetta Canalis tradita dal fidanzato con una attrice famosa? Scoppia il gossip!

Leggi su Donnapop.it

Negli ultimi giorni, le voci su una presunta crisi trae ilGeorgian Cimpeanu si sono fatte sempre più insistenti. Dopo un anno di relazione, la showgirl non si è più mostrata sui social accanto al campione di kickboxing, suscitando la curiosità dei fan.A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha messo in evidenza un dettaglio che non è passato inosservato:ha smesso di seguire su Instagram non solo il compagno, ma anche un’altra donna molto vicina a lui.Di chi si tratta? Ebbene, è unae modella americana che, a quanto pare, ha recentemente legato molto con Georgian, alimentando ulteriormente i dubbi sulla coppia.e Georgian Cimpeanu: il loro amore in crisi?Il silenzio sui social e la decisione di non seguire più Georgian e Jessica Michel Serfaty, così si chiama l’, hanno fatto sorgere ipotesi su una possibile separazione.