Milan Inter, Inzaghi ha scelto l'attaccante della Primavera che verrà convocato per stasera: ecco il nome!

di Redazionehacheperildi chi sarà in panchinaNel corsoconferenza stampa di ieri alla vigilia di, Simoneaveva annunciato come, per sopperire all’emergenza infortuni in attacco dopo gli stop di Taremi e Lautaro, avrebbeper la panchinache avrebbe giocato meno minuti nella gara contro il Trabzonspor in Youth League. Il tecniconerazzurra, Zanchetta, ieri ha mandato in campo Spinaccé dal 1? e lo ha sostituito soltanto al 75?, inserendo al suo posto Matteo Lavelli. Come annunciato dal giornalista Daniele Mari, dunque, sarà proprio Lavelli, attaccante classe 2006, ad aggregarsi alla prima squadra per l’andata delle semifinali di Coppa Italia.