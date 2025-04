Quotidiano.net - Transizione energetica: 16 miliardi annui fino al 2030 per obiettivi Ue

Sediciall'anno da qui alper raggiungere gliper laprefissati dall'Ue. E' quanto si legge nello studio Cesef 2024 di Agici dedicato alle soluzioni integrate per l'efficienza. La direttiva Epbd dell'Ue sulle prestazioni energetiche delle case prevede un risparmio energetico del 16% rispetto ai livelli del 2020 per il settore residenziale. Per raggiungere il risultato Agici stima un fabbisogno di investimenti di 13di euro all'anno, per un totale di 78per la realizzazione di interventi integrati tra opere edili e la sostituzione dell'impianto termico, per un totale di 2,2 milioni di interventi in 6 anni. Per quanto riguarda gli edifici pubblici, il fabbisogno risulta invece di 2,5all'anno, pari a 15in 6 anni, mentre per il settore delle imprese, il fabbisogno di investimenti stimato va da 2,6 e 5,4