Lanazione.it - La XI edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 2 aprile 2025 – Anche quest’anno ilL. Signorelli di Cortona partecipa alla XIdel. L’evento, nato da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il“Gulli e Pennisi” di Acireale (CT) e ora Ricercatore di Filologia classica presso l’Università di Torino, coordinato da un ampio e rappresentativo Comitato Organizzativo, introdotto dal brano inedito “Me di terra” del cantautore fiorentino Francesco Rainero, quest’anno si celebrerà venerdì 04 aprile 2025, in quasi 350 licei classici. Anche in questa, per la terza volta, ai licei italiani si uniscono 17 licei stranieri: i Paesi coinvolti sono Croazia, Francia (Île de la Réunion), Grecia, Turchia, Norvegia, Romania e Serbia. L’idea di partenza si è rivelata vincente: nata per dimostrare in maniera evidente che il curricolo del, nonostante tutti gli attacchi subìti negli anni, era ancora pieno di vitalità ed era popolato da studenti motivati, ricchi di grandi talenti e con abilità e competenze che oltrepassavano di gran lunga quelle richieste a scuola, ladelha ormai definitivamente fatto breccia nell’opinione pubblica, contribuendo in maniera rilevante a focalizzare l’attenzione dei media egente comune su questo percorso di studi che non trova eguali in nessun’altra parte del mondo.