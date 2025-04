Sport.quotidiano.net - Milan-Inter di Coppia Italia, ultimissime: Leao torna titolare, Correa al fianco di Thuram

o, 2 aprile 2025 – È tutto pronto per il quarto derby della Madonnina tradella stagione, che questa sera alle ore 21 (diretta televisiva su Canale 5 e streaming su Mediaset Infinity) si affronteranno nella seconda delle due semifinali di Coppa. In palio c’è un posto in finale che potrebbe rappresentare un traguardo fondamentale soprattutto per i rossoneri che devono cercare di salvare una stagione sin qui insufficiente nonostante la conquista della Supercoppa in Arabia vinta in rimonta proprio con i nerazzurri. Alzare eventualmente al cielo anche la Coppasignificherebbe per ilassicurarsi l’entrata in Europa, anche se non dalla porta principale della Champions League, un traguardo che ora sembra piuttosto arduo da raggiungere attraverso il campionato.