Lapresse.it - Femminicidi, 10 donne uccise da partner o ex nel 2025: i nomi e le storie

Si continua a morire sotto i colpi di ex, fidanzati, mariti, compagni. Ilaria Sula, 22 anni, è stata ritrovata a Poli, in provincia di Roma, ripiegata in un valigione. Di lei si erano perse le tracce lo scorso 25 marzo. Fermato dalla polizia, l’ex fidanzato, Mark Samson, 23 anni, di origini filippine, ha confessato di averla accoltellata al culmine di una lite. Con Ilaria Sula, studentessa alla facoltà di Statistica alla Sapienza, levittime dida inizio anno diventano 10. Di seguitodelleammazzate nel.10nel: ie ledelle5 GENNAIO, GUALDO TADINO (PERUGIA) – I corpi senza vita di Eliza Stefania Feru, 29 anni, ed il marito Daniele Bordicchia, 39 anni, sono stati trovati la mattina del 5 gennaionell’abitazione che la coppia condivideva in via degli Ulivi a Gaifana, una frazione di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia.