Lapresse.it - Dazi Trump, dal vino alla mozzarella i rischi per il made in Italy

di Donaldtoccheranno anche ilin? Ici sono e – in attesa dell’annuncio del presidente Usa – si animano le preoccupazioni, per esempio, di un imprenditore delcome Bruno Ceretto (la sua è una cantina storica del barolo del nostro Paese, produttore da tre generazioni nelle langhe) e del Consorzio di tutela delladi bufala campana Dop. Entrambe vedono però dall’altra parte del mondo una possibile soluzione alle tariffe doganali degli Stati Uniti.“Io non credo chemetteràoltre il 15% – osserva Ceretto – ma certo isono un problema, le tasse non portano bene: nel settore delsiamo in una situazione difficile, che non è solida, perché c’è anche una difficoltà nei mercati asiatici”. “Io ho 88 anni – racconta ancora Ceretto – e sono 70 anni che giro per i mercati mondiali dal mattinosera, e mercati nuovi da scoprire non è che ce ne siano.