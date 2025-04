Formiche.net - A Roma i leader di Uk, Turchia e Usa. Ecco l’agenda Meloni secondo Coratella

Nel mese di aprile,si prepara ad accogliere una serie di visite internazionali di alto profilo che riflettono le crescenti ambizioni dell’Italia sulla scena globale sotto la guida del governo di Giorgia. La presidente del Consiglio ospiterà tre figure chiave della politica internazionale: Re Carlo III del Regno Unito, il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdo?an, e il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance.Dal 7 al 10 aprile, Re Carlo III, accompagnato dalla Regina Camilla, sarà in visita di Stato presso la Santa Sede e l’Italia. Un momento storico è atteso con il suo intervento davanti a una sessione congiunta del Parlamento italiano: sarà infatti il primo monarca britannico a rivolgersi alle Camere riunite, un gesto carico di valore simbolico e diplomatico.e Londra seguono un percorso comune dettato formalmente dalla congiunzione strategica sul Gcap, ma che trova sia in ambiti geostrategici come il Mediterraneo che nella visione comune sulle nuove tecnologie dei punti di contatto.