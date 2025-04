Lanazione.it - Tassista eroe: scopre la truffa del finto carabiniere e fa arrestare un 21enne

Leggi su Lanazione.it

Viareggio, 2 aprile 2025 – E’ stato il, insospettito dal tono di alcune telefonate che un suo passeggero stava effettuando, a sventare il solito tentativo diai danni di alcuni anziani in Versilia. E’ successo lunedì scorso, 31 marzo: l'autista si è rivolto agli agenti dopo aver notato stranezze nel comportamento del suo passeggero, unche inizialmente aveva chiesto di recarsi a Querceta, pronosticando un "lavoretto". Tuttavia, dopo essersi accorto che la telecamera del taxi lo riprendeva, il giovane aveva cambiato idea, optando per un viaggio in treno. Identificato sulla banchina in attesa del convoglio per Viareggio, il ragazzo è stato oggetto di indagini approfondite, poiché quella mattina stessa erano pervenute numerose segnalazioni di tentata. Nel corso dell'investigazione, è emerso che il giovane, cittadino italiano, aveva cercato di mettere in trappola un'anziana donna di ottant'anni a Querceta.