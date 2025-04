Villa Pignatelli ospita un seminario per un patrimonio digitale aperto

Leggi su Ildenaro.it

Lunedì 7 aprile, alle 15 pressoa Napoli, si terrà ilUso e riuso di dati e contenuti: per unpromosso e realizzato dalla Scuola nazionale dele delle attività culturali, a cura di Iolanda Pensa, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, con Deborah De Angelis, avvocato esperto in diritto d’autore internazionale, diritto dello spettacolo e dei beni culturali e delle nuove tecnologie. Musei, Archivi e Biblioteche (MAB) svolgono da sempre un ruolo attivo nella valorizzazione e fruizione delculturale. Con l’avvento dell’open access e l’urgenza di adottare un approccio inclusivo capace di coinvolgere tutte le comunità, questa attenzione si è ulteriormente ampliata. Le istituzioni culturali sono sempre più impegnate a sperimentare nuovi linguaggi e approcci per essere accessibili a un pubblico diversificato e globale.