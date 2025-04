.com - Gli Endless entrano nel roster della Ghost Record

Nuovo ingresso inper la band Alt. Gothic/Metal degli. La band ha pubblicato un video è singolo dal titolo “The Tears Rain On Tomb Of Love”, disponibile su Youtube e nei principali digital stores. Attualmente stà lavorando al secondo video e al nuovo album. Presto ulteriori dettagli.Questa la dichiarazioneband: Siamo onorati di intraprendere questo nuovo percorso insieme allaLabel che ci ha dato l’opportunità di beneficiare del loro supporto.Qualcosa sulla band! Glisono una band Alternative/Gothic Metal nata nel 2021. Tra le esibizioni più di rilievoband ricordiamo: nel 2022 partecipano alla seconda edizione del Titans Of Metal Fest. Nel 2023 sono headliner al Festival “Overlake”. Nel 2024 si esibiscono con i Deathless Legacy.