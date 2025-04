Gamberorosso.it - "Dobbiamo promuovere una cucina che non sia solo per pochi". Intervista a Massimo Bottura

Fresco di festeggiamenti per il trentennale della sua Francescanaaggiunge un'altra voce al suo già lungo palmarès: la nomina a Maestro dell'arte della. Una vittoria annunciata che – dice - «non sentocome un premio personale, ma come un tributo a una vita dedicata con passione, disciplina e amore alla». La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha consegnato il 2 aprile, a palazzo Chigi, i titoli di Maestri dell'arte dellaitaliana (qui l'elenco completo), un titolo che rimanda direttamente all'omologo francese. E il cuoco italiano più noto al mondo ha visto premiato il suo impegno: «La, per me, è sempre stata molto più di un mestiere: è cultura, identità, memoria, ed è soprattutto condivisione - ha detto - Laci ha aiutato a rassicurare l’anima delle persone in difficoltà attraverso Food For Soul, ci ha aiutato a creare il Tortellante, per dare autonomia e dignità ai ragazzi nello spettro dell’ autismo».