Daredevil | Rinascita l’episodio 7 dimostra che Punisher aveva ragione

cheLe parole dela Matt Murdock hanno trovato la loro verità nel7 di, dove l’approccio diretto di Frank Castle alla lotta al crimine sembra più necessario che mai nel MCU.7 presenta una morte inaspettata: Heather Glenn uccide Muse per legittima difesa e la task force di polizia di Wilson Fisk se ne prende il merito. Nonostante i suoi sforzi,non riesce a fermare Muse usando il suo metodo tradizionalmente non letale e Heather ne esce viva a malapena.La guerra del sindaco Fisk contro il vigilantismo inizia ufficialmente in questo episodio. L’attacco di Muse a Heather Glenn fornisce a Fisk la scusa perfetta per dipingere individui mascherati come pericolose minacce per la città, nonché per tratteggiare la sua task force privata come la soluzione.