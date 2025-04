Game-experience.it - Nintendo Switch 2, Nintendo ha annunciato la data di uscita ufficiale italiana

ha finalmente svelato ladidi2: il lancioè previsto per il 5 giugno 2025 in tutto il mondo. La nuova console porta con sé diverse innovazioni tecniche e funzionalità esclusive che arricchiranno l’esperienza di gioco. Le prenotazioni apriranno presto, eha assicurato che non ci saranno problemi di scorte iniziali, anche se la domanda si preannuncia molto alta.Uno degli elementi più interessanti di2 è il Tasto C, posizionato sul Joy-Con destro. Questo pulsante consente di accedere alle GameChat, un sistema di comunicazione vocale supportato da un microfono integrato nella console. Il microfono vanta una tecnologia di cancellazione del rumore che garantisce un audio chiaro anche se si gioca in modalità TV a distanza dalla console.