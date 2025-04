Iodonna.it - Stasera su Rai 1 il racconto di un rapporto straordinario e ventennale, iniziato tra le cime dell'Adamello, nel 1984. Con Claudia Pandolfi e Giorgio Pasotti

Rai 1 alle 21.30 ripropone il film Non avere paura – Un'amicizia con Papa Wojtyla di Andrea Porporati. Un titolo prodotto da Rai Fiction dieci anni fa che racconta l'amicizia tra Giovanni Paolo II e l'alpinista Lino Zani, la cui famiglia gestiva negli anni '80 un rifugio tra le vette