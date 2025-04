Gamberorosso.it - "I dazi ci preoccupano, ma ci difenderemo". Da Bottura a Cotarella, tutti contro Donald Trump

Leggi su Gamberorosso.it

Dallo chef internazionale Massimoall'enologo Riccardo, passando per il pasticcere Iginio Massari, il grande pizzaiolo Franco Pepe e l'imprenditrice dell'olio Maria Francesca Di Martino.(promessi) di. I cinque professionisti, tra gli otto nominati dal Governo Meloni, per la prima volta, come Maestri della cucina italiana durante una premiazione a Palazzo Chigi, replicano alla minaccia che potrebbe arrivare dagli Stati Uniti."Penalizzeranno in primis gli statunitensi"I? «Mi, ma dovrebbero preoccupare anche gli americani che adorano l'Italia», dice Massimoai giornalisti radunati davanti Palazzo Chigi. «Noi appena usciamo dai nostri confini - aggiunge - il mondo intero ci guarda con occhi ammirati e innamorati. Per gli statunitensi, i, sono un grande problema».