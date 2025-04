Prezzo del gas in calo del 99% a marzo 2025 Arera comunica i nuovi valori

Quotidiano.net - Prezzo del gas in calo del 9,9% a marzo 2025, Arera comunica i nuovi valori

Leggi su Quotidiano.net

Per il mese di, ildi riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è pari a 117,46 centesimi di euro per metro cubo, indel 9,9% su febbraio. Lol'indicando il valore della materia prima del Servizio di tutela della vulnerabilità. Per il mese di, che ha visto le quotazioni all'ingrosso in decisorispetto a quelle registrate a febbraio, ildella sola materia prima gas, per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 42,52 euro a Mwh. La famiglia tipo ha consumi medi di gas di 1.100 metri cubi annui, ricorda l'Autorità.