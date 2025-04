Spazionapoli.it - Ripartenza Napoli, bisogna invertire un trend negativo: col Bologna per invertirlo

la rotta, colsi può fare: ilche sta preoccupando il.Ilconta molto, e come potrebbe essere altrimenti, sulla trasferta di. Quella contro gli uomini di Vincenzo Italiano sarà l’ultimo scontro diretto della stagione, dopo il quale gli azzurri avranno davanti una serie di partite, le ultime sette della stagione, sulla carta più semplici.Vincere significherebbe continuare a sognare il sorpasso sull’Inter (impegnata stasera contro il Milan in Coppa Italia), che giocherà in campionato contro il Parma.C’è però unche spaventa gli azzurri, un ostacolo soprattutto psicologico non banale da superare: le oggettive difficoltà delin trasferta. L’ultima vittoria in esterna fu contro l’Atalanta, lo scorso 18 gennaio, e poi il pari a Roma sia con i giallorossi che con la Lazio, la sconfitta a Como ed il pareggio con il Venezia.