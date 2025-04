Casertanews.it - Schianto fra auto e scooter all'incrocio

Leggi su Casertanews.it

fra un’e unoall’dove, un tempo, c’era il Banco di Napoli a Trentola Ducenta. Parliamo dell’intersezione fra via Roma, via De Simone e via Vittorio Emanuele III. Nel primo pomeriggio di oggi (2 aprile) a scontrarsi sono stati una Opel e un Beverly.ìPer fortuna.