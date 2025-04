Dilei.it - Alfonso Signorini lascia il Grande Fratello: spuntano i nomi di Simona Ventura e Ilary Blasi

Dopo venticinque anni di messa in onda ha chiuso i battenti l’edizione meno vista del. Rispetto al passato la finale, vinta da Jessica Morlacchi, ha perso in media 13.329.000 spettatori e oltre 36 punti di share. Nonostante i risultati poco positivi, Mediaset non ha proprio alcuna intenzione di fare a meno di questo programma ma avrebbe deciso di cambiare conduzione, sostituendo cosìche ha assunto le redini del format nel 2020.Una nuova conduttrice alNonostante la lunga durata, l’ultima edizione delè stata un disastro su più fronti. Su quello degli ascolti tv, che non sono mai stati incoraggianti. Non ha praticamente mai vinto una serata contro la concorrenza. Il doppio appuntamento, poi, unito alla programmazione ballerina ha penalizzato ancora di più il gioco e le varie dinamiche.