Luna Rosa il plenilunio di aprile | quando sarà e perché si chiama così

Il nome evoca il colore, ma in realtà non ha a che fare con un un cambiamento cromatico: tradizionalmente ildiveniva indicato come “” dalle tribù Algonchini d’America. In Europa lapiena del mese diè nota anche come “della lepre”: nel 2025 è attesa per la notte tra sabato 12 e domenica 13, con il momento esatto delprevisto alle 00:22 UTC (02:22 ora italiana) del 13si”? Nonostante il nome, lapiena dinon assume una sfumatura. L’espressione "" deriva dalla tradizione dei nativi americani, in particolare dalle popolazioni algonchine. Il nome ai pleniluni veniva dato in base ai segni della natura che accompagnavano i mesi. Durante il periodo corrispondente al mese di, negli Stati Uniti nord-orientali, fiorisce il Phlox subulata, un fiore selvatico di coloreintenso che ricopre i campi come un tappeto.