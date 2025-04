Lettera43.it - Festa della mamma 2025, quando è? La data

Archiviata ladel papà, che si celebra il 19 marzo, i bambini di tutta Italia e di molti altri Paesi in tutto il mondo si preparano a festeggiare le mamme. Ma? Latradizionalmente si celebre nella seconda domenica di maggio. Nel, quindi, cadrà l’11.Perché si festeggia a maggioUna madre e la figlia mano nella mano (Getty Images).Lacade a maggio per due motivi distinti. Uno è religioso, visto che la Chiesa cattolica dedica il mese alla Madonna, considerata la madre di tutte le madri. L’altro, invece, è legato alle stagioni. Maggio è il mese di primavera per eccellenza, un mix di fiori di ogni tipo da regalare (e metaforicamente associare) alle madri. Ma in realtà laha origini nel mondo greco-romano. Allora le madri venivano celebrate durante le festività in onore delle dee efertilità.