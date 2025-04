Ilfattoquotidiano.it - Stellantis: 350 esuberi tra Pomigliano e Pratola Serra. La Fiom: “Disimpegno dall’Italia”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una nuova sforbiciata della forza lavoro nello stabilimento che più produce in questo momento e nell’impianto dove si assemblano i motori.taglia ancora. “Uscite volontarie”, tecnicamente. Di fatto,. L’azienda taglierà il costo del personale con 300 operai in meno al lavoro ad’Arco e 50 a, nell’Avellinese. C’è il benestare del ministero delle Imprese e del Made in Italy, la firma di Uilm e Fim e il “no” della. Anche se, con i dovuti distinguo, arrivano richieste da tutte le sigle dei metalmeccanici. E le cattive notizie non finiscono qui: la direzione della fabbrica di Ducato ad Atessa, nel Chietino, ha comunicato altri 14 giorni di cassa integrazione (dal 28 aprile all’11 maggio) per l’abbassamento della richiesta di furgoni dal Messico.“Prosegue ildi