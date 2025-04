Sport.periodicodaily.com - Reggiana vs Cremonese: le probabili formazioni

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli emiliani non hanno alternative alla vittoria per non farsi risucchiare nella zona retrocessione, ma l’avversario è di quelli ostici che ambiscono alla promozione.vssi giocherà venerdì 4 aprile 2025 alle ore 20.30 presso il Mapei Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREMomento particolarmente delicato quello che stanno attraversando i granata, che rischiano di scivolare nelle zone basse della classifica. La società per questo ha deciso di correre ai ripari affidando la panchina a Dionigi al posto di Viali. La salvezza è l’obiettivo primario benchè non sia semplice per la grande ammucchiata che si è venuta a creare.I grigiorossi, invece, viaggiano spediti verso le semifinali dei playoff, con l’attuale quarto posto ormai pressochè blindato.