Paratici nuovo Ds del Milan: intesa raggiunta, confermata l'anticipazione di CM.IT

Il blitz a Londra ha portato i suoi frutti. L’ex dirigente di Tottenham e Juventus siederà sulla poltrona del Diavolo: attesa per l’annuncioLa decisione è stata presa diversi giorni fa. Era il 18 marzo quando su Calciomercato.it scrivevamo che Giorgio Furlani aveva scelto FabiocomeDirettore sportivo.Ds deldi CM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itI successi incontri e le diverse telefonate sono così servite per raggiungere un’e quella definitiva è arrivata proprio in queste ore dopo il blitz dell’Amministratore delegato a Londra dove ha incontrato l’ex Juve insieme a Gerry Cardinale. E’ tutto definito, come confermato a Calciomercato.it, c’è l’accordo verbale tra le parti, ma potrebbe servire del tempo per gli annunci ufficiali, ma ormai è tutto fatto.