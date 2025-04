Oasport.it - Skicross, Jole Galli e Federico Tomasoni vincono i Campionati Italiani. Deromedis eliminato

A Passo San Pellegrino (in provincia di Trento) sono andati in scena idi, disciplina dello sci freestyle. Si trattava dell’ultimo impegno di un’intensa annata agonistica, culminata con i Mondiali di St. Moritz una decina di giorni fa e che nell’ultimo weekend ha proposto la tappa conclusiva della Coppa del Mondo.si è imposta in maniera brillante, terminando al meglio un’annata agonistica in cui ha dettato legge per due volte nel massimo circuito internazionale itinerante. La livignasca ha vinto davanti ad Andrea Chesi e a Nathalie Bernard (in realtà quarta alle spalle dell’austriaca Katrin Ofner, ovviamente non in lizza per il podio tricolore).Simoneha lottato per la conquista della Sfera di Cristallo fino all’ultima gara venendo beffato dal canadese Reece Howden e oggi è uscito ai quarti di finale.